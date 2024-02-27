***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 18:10
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin 27.02.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince 2022 yılı dönem karından kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 120.528.554,66 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252397
BIST
'
18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -154,65
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
18:0533,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0460
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
18:052.033,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,23
|Açılış
|: 2.033,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1379
|31,1487
|% 0,15
|
|Euro
|33,8275
|33,8408
|% 0,14
|
|Sterlin
|39,3956
|39,5932
|% 0,17
|
|Frank
|35,2655
|35,4780
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2791
|8,3206
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|891,68
|893,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|948,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,12
|82,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
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17:58DNISI
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS