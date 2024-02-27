***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin 27.02.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince 2022 yılı dönem karından kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 120.528.554,66 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252397BIST