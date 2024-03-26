***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 18:11
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 26.03.2024 tarihinde tescili yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 155.035.190,95 TL'dir.
Saygılarımızla.
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262776
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0675
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0015
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
18:052.253,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,47
|Açılış
|: 2.253,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1697
|32,1775
|% 0,22
|
|Euro
|34,8812
|34,8979
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,9229
|41,1281
|% -0,20
|
|Frank
|35,8632
|36,0429
|% -0,59
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|906,11
|907,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,79
|998,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,53
|2.178,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
-
17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de