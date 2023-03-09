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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2023 14:22
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 0344 2351717

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaşar Kemal Eskalen Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 29.02.2016 0344 2351717 borsa@arsantextile.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702279
Adem Yörük Yatırımcı İlişkiler Bölümü Görevlisi 29.02.2016 0344 2351717 borsa@arsantextile.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122205


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YGYO 1,76 50.232.656 % 10,00  
CMBTN 588,60 82.496.986 % 10,00  
KONYA 3.392,80 194.782.056 % 10,00  
YESIL 4,29 35.220.148 % 10,00  
UZERB 209,30 1.334.610 % 9,98  
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Dolar 18,9448 18,9492 % 0,05  
Euro 20,0180 20,0247 % 0,20  
Sterlin 22,4416 22,5541 % 0,29  
Frank 20,1113 20,2325 % 0,34  
Riyal 5,0341 5,0593 % 0,08  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 5,17  
Altın Gr. 1.108 1.109 3,82  
Cumhuriyet 7.489 7.603 -1,00  
Tam 7.531 7.578 -8,00  
Yarım 3.679 3.708 -4,00  
Çeyrek 1.840 1.854 -2,00  
Gümüş.Ons 20,11 20,13 0,10  
Gümüş Gr. 12,24 12,26 0,05  
B. Petrol 82,86 82,86 0,20  
Seans Raporu 15:31
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