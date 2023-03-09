***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2023 14:22
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 0344 2351717
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaşar Kemal Eskalen Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 29.02.2016 0344 2351717 borsa@arsantextile.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702279
Adem Yörük Yatırımcı İlişkiler Bölümü Görevlisi 29.02.2016 0344 2351717 borsa@arsantextile.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122205
BIST
15:315.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 40,07
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3118,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3120,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:311.107,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.107,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:31
|YGYO
|1,76
|50.232.656
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.496.986
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.240.140
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.055.275
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.413.702
|% -5,53
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|544.298.258
|% -5,06
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|EREGL
|43,36
|5.583.735.104
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|OYAKC
|45,44
|3.957.889.442
|% 6,62
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,70
|522.363.653
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,29
|1.504.830.525
|% 2,22
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9448
|18,9492
|% 0,05
|
|Euro
|20,0180
|20,0247
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4416
|22,5541
|% 0,29
|
|Frank
|20,1113
|20,2325
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0341
|5,0593
|% 0,08
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|3,82
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.603
|-1,00
|
|Tam
|7.531
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.679
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,05
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|0,20
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
-
15:44XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
-
15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem
-
15:42KGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 590 adet işlem