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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2024 09:02
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş. iplik. boya terbiye 21500000 17948000 TRY 83,48 Bağlı ortaklık
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş Tekstil ve turizm otel işletmeciliği 4000000 2000000 TRY 50 Bağlı ortaklık
Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Doğalgaz dağıtımı 15000000 5864340 TRY 39,1 İştirak
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı 25000000 6875000 TRY 27,50 İştirak
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik perakende satış 2000000 550000 TRY 27,50 İştirak
Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Hazır Beton 4000000 1600000 TRY 40 İştirak
Marzen Yapı Market İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yapı Market 20000000 8000000 TRY 40 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240973


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 74,25 51.267.992 % 10,00  
KBORU 85,30 498.834.276 % 9,99  
ULAS 18,83 8.874.988 % 9,99  
MAKTK 6,06 57.449.138 % 9,98  
YAYLA 8,67 45.111.474 % 9,75  
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Dolar 30,1258 30,1301 % 0,09  
Euro 32,7600 32,7712 % 0,03  
Sterlin 38,0048 38,1954 % 0,25  
Frank 34,7775 34,9870 % -0,08  
Riyal 8,0084 8,0485 % 0,08  
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11:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,68 22,70 % 0,66  
Platin 889,95 891,76 % 0,66  
Paladyum 920,10 923,07 % 0,66  
Brent Pet. 77,07 77,07 % 0,66  
Altın Ons 2.020,98 2.021,33 % 0,66  
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