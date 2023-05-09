***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarArsan Tekstil Ticaret ve Sanayi ve A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Sürdürülebilirlik İlkelere Uyum Durumunu gösteren 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148989BIST