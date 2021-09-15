***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2021 09:17
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0553529 TL Teorik Fiyat: 4,475 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963863
BIST
13:501.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:508,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:509,9792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:50488,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:50
|OYLUM
|6,27
|18.767.713
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.592.439
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.443.358
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|152.074.417
|% 9,41
|
|BIOEN
|33,96
|303.386.584
|% 6,46
|
|KTSKR
|70,10
|1.747.733
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.127.850
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,34
|66.450.708
|% -9,15
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|TUPRS
|109,00
|514.031.574
|% 2,16
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,08
|373.137.598
|% 0,14
|
|YEOTK
|42,68
|363.374.126
|% -0,37
|
|BIOEN
|33,96
|303.386.584
|% 6,46
|
|YKBNK
|2,50
|281.417.594
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|127.350.500
|% -1,72
|
|ODAS
|1,47
|96.738.857
|% 0,68
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,08
|373.137.598
|% 0,14
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4278
|8,4319
|% 0,00
|
|Euro
|9,9737
|9,9792
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6282
|11,6865
|% 0,14
|
|Frank
|9,1649
|9,2201
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,59
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,96
|