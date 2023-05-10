***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
10.05.2023 18:49
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
10.05.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149616) istinaden işlem sırası 11.05.2023 tarihi itibariyle yeniden işleme açılacak olan Arsan Tekstil payları, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.3. maddesi gereğince 11.05.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 204.449.465 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARSAN TEKSTIL XUTUM 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XTUMY 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XYLDZ 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XUSIN 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XTEKS 11/05/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149960
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0530
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.272,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.272,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5298
|19,5568
|% 0,22
|
|Euro
|21,4351
|21,4398
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,5856
|24,7089
|% 0,11
|
|Frank
|21,8611
|21,9928
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1966
|5,2226
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.557
|4.725
|66,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|-0,15
|