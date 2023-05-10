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***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

10.05.2023 18:49
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [ARSAN]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

10.05.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149616) istinaden işlem sırası 11.05.2023 tarihi itibariyle yeniden işleme açılacak olan Arsan Tekstil payları, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.3. maddesi gereğince 11.05.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 204.449.465 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARSAN TEKSTIL XUTUM 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XTUMY 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XYLDZ 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XUSIN 11/05/2023
ARSAN TEKSTIL XTEKS 11/05/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149960


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ULAS 15,42 9.364.452 % 9,99  
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Frank 21,8611 21,9928 % 0,16  
Riyal 5,1966 5,2226 % 0,16  
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Altın Gr. 1.273 1.273 -3,60  
Cumhuriyet 9.333 9.474 71,00  
Tam 9.306 9.548 96,19  
Yarım 4.557 4.725 66,00  
Çeyrek 2.271 2.355 33,00  
Gümüş Gr. 15,91 15,93 -0,15  
Seans Raporu 17:59
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