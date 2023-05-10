***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARSAN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar10.05.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149616) istinaden işlem sırası 11.05.2023 tarihi itibariyle yeniden işleme açılacak olan Arsan Tekstil payları, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.3. maddesi gereğince 11.05.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 204.449.465 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiARSAN TEKSTIL XUTUM 11/05/2023ARSAN TEKSTIL XTUMY 11/05/2023ARSAN TEKSTIL XYLDZ 11/05/2023ARSAN TEKSTIL XUSIN 11/05/2023ARSAN TEKSTIL XTEKS 11/05/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149960BIST