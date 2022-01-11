***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.01.2022 16:57
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
12.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ARSAN TEKSTIL ARSAN 33,6271 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992777
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0488
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0664
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05804,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,99
|Açılış
|: 804,34
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.074
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.760.475
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.742.720
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.043.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.702.686
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.973.946
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.244.920
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.275.315.735
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.125.802.439
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.782.192.645
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.710.156.521
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.872.486.076
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.275.315.735
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.872.486.076
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|878.689.179
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.710.156.521
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|642.724.153
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8535
|13,8696
|% 0,35
|
|Euro
|15,7085
|15,7250
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7715
|18,8657
|% 0,32
|
|Frank
|14,9010
|14,9908
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6788
|3,6973
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|7,13
|
|Altın Gr.
|803
|804
|3,26
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|0,74
|