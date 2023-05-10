***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ARSAN]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/02/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi11/05/2023Sıra Açma Saati09:40Açıklamalar06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den (şirket) talep edilen bilgilerin, son olarak şirketin 10/05/2023 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu dikkate alınarak işlem sırası (ARSAN.E) 11/05/2023 tarihli seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149616BIST