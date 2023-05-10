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***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

10.05.2023 16:28
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

İlgili Şirketler [ARSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
06/02/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
11/05/2023
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar

06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den (şirket) talep edilen bilgilerin, son olarak şirketin 10/05/2023 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu dikkate alınarak işlem sırası (ARSAN.E) 11/05/2023 tarihli seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149616


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