***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:00
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916446
BIST
10:241.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:247,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0662
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:249,1317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0643
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:24418,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TRILC
|13,31
|81.870
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.855.007
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.406.396
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|22.743.614
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,96
|3.742.623
|% -8,50
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|GARAN
|9,02
|247.752.308
|% 0,22
|
|PETKM
|6,21
|235.536.455
|% -0,32
|
|KOZAL
|132,70
|168.690.787
|% -0,08
|
|BIMAS
|68,15
|168.003.689
|% 1,94
|
|THYAO
|14,79
|158.430.778
|% 0,96
|
|PETKM
|6,21
|235.536.455
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,40
|85.977.167
|% 1,27
|
|GARAN
|9,02
|247.752.308
|% 0,22
|
|TSKB
|1,71
|46.012.858
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,70
|98.587.476
|% -2,29
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6819
|7,6862
|% -0,85
|
|Euro
|9,1244
|9,1317
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,6210
|10,6743
|% -0,40
|
|Frank
|8,1860
|8,2353
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0421
|2,0523
|% -0,71
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|13,88
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-0,27
|
Seans Raporu
10:24
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10:39
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