***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 14:11
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009013
BIST
14:212.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -6,15
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
14:2114,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1701
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8383
En Düşük
14,6097
14:2116,4804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2263
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
14:21953,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 15,35
|Açılış
|: 953,98
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler14:19
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.697
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.191.804
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|20.548.187
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,00
|61.390.050
|% -7,12
|
|SKTAS
|3,06
|16.710.606
|% -6,99
|
|EDIP
|3,26
|3.757.316
|% -4,96
|
|OZKGY
|7,50
|32.361.344
|% -4,70
|
|OZKGY
|7,50
|32.361.344
|% -4,70
|
|KRDMD
|14,94
|3.234.028.707
|% 4,26
|
|THYAO
|25,92
|2.495.153.433
|% -0,84
|
|SASA
|54,55
|1.665.567.702
|% -2,24
|
|TUPRS
|202,20
|1.322.699.575
|% 3,16
|
|EREGL
|34,12
|1.254.150.918
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,94
|3.234.028.707
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,14
|374.327.885
|% -1,83
|
|ODAS
|1,46
|185.824.166
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,11
|356.595.317
|% -1,27
|
|YKBNK
|3,69
|383.710.483
|% -1,34
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8098
|14,8172
|% 1,15
|
|Euro
|16,3905
|16,4497
|% 1,20
|
|Sterlin
|19,4588
|19,5564
|% 1,13
|
|Frank
|15,9435
|16,0395
|% 1,29
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 1,30
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,50
|
|Altın Gr.
|951
|951
|12,68
|
|Cumhuriyet
|6.293
|6.388
|93,00
|
|Tam
|6.267
|6.426
|114,90
|
|Yarım
|3.029
|3.108
|55,58
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|27,79
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,19
|
|B. Petrol
|116
|116
|5,31
|