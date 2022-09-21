***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 13:05
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064468
BIST
14:263.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -22,63
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:2618,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:2618,1972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0571
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:26986,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,03
|Açılış
|: 986,04
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ULUSE
|118,80
|18.513.865
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|137.334.599
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.516.901
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,15
|49.684.275
|% 9,33
|
|MERKO
|7,18
|129.254.577
|% 8,62
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.338.416
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|196.670.558
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|212.180.927
|% -9,82
|
|NTHOL
|8,56
|81.224.817
|% -9,23
|
|THYAO
|69,95
|3.428.370.863
|% -3,45
|
|ASELS
|31,76
|2.222.444.862
|% 3,25
|
|VAKBN
|8,13
|2.058.846.275
|% -3,56
|
|GARAN
|19,66
|1.733.814.407
|% -2,38
|
|YKBNK
|7,10
|1.620.630.439
|% -0,84
|
|EKGYO
|3,89
|978.762.658
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,13
|2.058.846.275
|% -3,56
|
|YKBNK
|7,10
|1.620.630.439
|% -0,84
|
|SKBNK
|3,73
|650.685.619
|% 7,80
|
|ISCTR
|8,21
|1.548.096.225
|% -0,97
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3139
|18,3276
|% 0,05
|
|Euro
|18,1831
|18,1986
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6980
|20,8018
|% -0,37
|
|Frank
|18,9259
|19,0399
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8574
|4,8817
|% 0,10
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,35
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|9,00
|
|Tam
|6.684
|6.767
|-8,00
|
|Yarım
|3.257
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,14
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|2,12
|
Seans Raporu
14:24
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14:39ISGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 104 adet işlem
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14:38PGSUS
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 233.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 511 adet işlem
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14:37PRDGS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 628 adet işlem
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14:36XU100
Endeks 3, 260 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 34, 174.00 milyon TL de
-
14:36NTHOL
Yüzde -9.01 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 941, 157 adet işlem