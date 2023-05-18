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***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

18.05.2023 11:57
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ARSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152249


BIST
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DOBUR 35,32 9.184.680 % 9,96  
PSDTC 27,86 14.566.977 % 9,94  
PSDTC 27,86 14.566.977 % 9,94  
PSDTC 27,86 14.566.977 % 9,94  
PSDTC 27,86 14.566.977 % 9,94  
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Dolar 19,7851 19,7931 % 0,18  
Euro 21,3588 21,3693 % -0,35  
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Riyal 5,2602 5,2866 % 0,17  
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15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 -14,03  
Altın Gr. 1.256 1.256 -2,71  
Cumhuriyet 9.067 9.204 11,00  
Tam 9.029 9.263 11,35  
Yarım 4.460 4.569 -16,00  
Çeyrek 2.223 2.278 -8,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,47 -0,29  
Gümüş Gr. 14,98 15,00 -0,09  
B. Petrol 76,75 76,75 -0,21  
Seans Raporu 15:23
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