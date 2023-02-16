***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 14:37
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114312
BIST
15:495.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 130,95
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:4918,8471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:4920,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0208
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:491.114,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.114,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:47
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.659.162
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.790.157
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.293
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.266.924
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|EPLAS
|37,28
|29.245.761
|% -9,95
|
|THYAO
|142,90
|7.251.527.051
|% 2,14
|
|EREGL
|44,08
|6.079.032.969
|% 6,68
|
|TUPRS
|632,30
|4.079.351.172
|% 9,98
|
|SISE
|45,24
|3.209.201.106
|% 5,95
|
|ASELS
|58,75
|3.178.278.228
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,34
|1.613.699.159
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.480.668
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.082.123.103
|% 4,31
|
|EREGL
|44,08
|6.079.032.969
|% 6,68
|
|SKBNK
|2,64
|306.340.643
|% 2,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8437
|18,8474
|% -0,01
|
|Euro
|20,1911
|20,1989
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6286
|22,7421
|% 0,09
|
|Frank
|20,3448
|20,4674
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0090
|5,0341
|% -0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,29
|
|Cumhuriyet
|7.535
|7.649
|18,00
|
|Tam
|7.578
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|0,25
|