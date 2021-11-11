***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2021 09:02
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976951
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
0
En Düşük
0
18:059,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0964
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
18:0511,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1237
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
18:05591,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,73
|Açılış
|: 591,07
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,68
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,40
|2.458.042
|% 0,72
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|SASA
|31,84
|883.831.434
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,41
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,08
|