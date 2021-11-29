***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 09:21
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979963
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
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0
En Düşük
0
18:0512,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3311
|Açılış
|: 12,3050
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|Önceki Kapanış
|: 12,3600
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12,8144
En Düşük
12,3321
18:0514,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3052
|Açılış
|: 13,9200
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|Önceki Kapanış
|: 13,9500
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14,4643
En Düşük
13,9221
18:05729,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 16,37
|Açılış
|: 729,42
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6611
|12,6966
|% 2,65
|
|Euro
|14,2657
|14,3105
|% 2,15
|
|Sterlin
|16,7925
|16,8768
|% 1,95
|
|Frank
|13,5891
|13,6710
|% 1,80
|
|Riyal
|3,3561
|3,3729
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,15
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,37
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|0,31
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,93
|