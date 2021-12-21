***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2021 09:10
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984904
BIST
16:181.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:1811,1555
En Yüksek
|Değişim
|: -8,49%
|| -1,0344
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:1812,6420
En Yüksek
|Değişim
|: -8,66%
|| -1,1981
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:18645,79
En Yüksek
|Değişim
|: -8,76%
|| -62,01
|Açılış
|: 645,79
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PENTA
|359,70
|32.197.571
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.075.850
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.782
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.345.230
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.114.784
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.643.420
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,87
|3.232.439.487
|% -0,08
|
|SISE
|12,83
|2.531.169.033
|% -3,39
|
|EREGL
|25,62
|2.008.311.011
|% 0,71
|
|THYAO
|19,03
|1.527.791.931
|% 0,79
|
|KRDMD
|9,04
|1.461.299.518
|% -2,80
|
|YKBNK
|3,57
|1.392.001.964
|% 2,59
|
|GARAN
|11,87
|3.232.439.487
|% -0,08
|
|SISE
|12,83
|2.531.169.033
|% -3,39
|
|DOHOL
|2,74
|472.766.917
|% -1,44
|
|KRDMD
|9,04
|1.461.299.518
|% -2,80
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0816
|11,1264
|% -8,72
|
|Euro
|12,5402
|12,5942
|% -9,00
|
|Sterlin
|14,9152
|14,9900
|% -8,24
|
|Frank
|12,0523
|12,1249
|% -8,83
|
|Riyal
|2,9578
|2,9726
|% -8,70
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,12
|
|Altın Gr.
|647
|647
|-61,14
|
|Cumhuriyet
|4.301
|4.366
|-539,00
|
|Tam
|4.283
|4.408
|-530,14
|
|Yarım
|2.070
|2.132
|-256,44
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|-128,22
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,17
|-0,79
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|0,33
|