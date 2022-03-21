***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 09:17
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011637
BIST
13:022.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 27,07
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
13:0214,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0609
|Açılış
|: 14,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8530
En Düşük
14,7777
13:0216,4285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0648
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3493
13:02919,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,71
|Açılış
|: 919,64
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,75
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler13:02
|OLMK
|7,70
|1.841.963
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.283.965
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.763.280
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.043.911
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.069.105
|% 9,92
|
|PKENT
|318,60
|109.827.402
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,00
|5.675.993
|% -7,83
|
|SERVE
|15,00
|166.445
|% -5,54
|
|BRMEN
|1,90
|223.955
|% -5,00
|
|SILVR
|7,21
|11.211.446
|% -4,76
|
|THYAO
|27,92
|1.168.926.358
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,99
|1.110.973.519
|% 1,63
|
|EREGL
|36,36
|894.037.798
|% 0,55
|
|SISE
|14,01
|763.381.027
|% 2,56
|
|PETKM
|8,80
|673.828.686
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,96
|388.273.600
|% 1,28
|
|PETKM
|8,80
|673.828.686
|% 1,62
|
|KRDMD
|14,99
|1.110.973.519
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,29
|150.859.542
|% 2,23
|
|ODAS
|1,63
|97.100.092
|% 1,24
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8406
|14,8505
|% 0,41
|
|Euro
|16,4105
|16,4285
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 0,18
|
|Frank
|15,8947
|15,9905
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 0,43
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,07
|
|Altın Gr.
|919
|919
|5,33
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|29,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|33,42
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|16,16
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|8,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,42
|