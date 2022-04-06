***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2022 09:14
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016228
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
18:0516,0411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0146
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0203
18:05909,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,74
|Açılış
|: 909,21
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7261
|14,7290
|% 0,11
|
|Euro
|16,0300
|16,0411
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,1721
|19,2682
|% -0,12
|
|Frank
|15,7389
|15,8337
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9133
|3,9329
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-4,34
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,60
|