***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2022 09:17
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016745
BIST
10:472.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:4714,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0432
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7502
En Düşük
14,7005
10:4716,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0549
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:47913,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 913,12
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:45
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.483
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.102.219
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|178,00
|19.659.343
|% 7,42
|
|GZNMI
|39,62
|7.105.104
|% -5,12
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|BOBET
|4,42
|26.531.709
|% -3,70
|
|ASELS
|26,10
|694.196.888
|% 2,19
|
|THYAO
|34,66
|670.765.625
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,80
|643.964.806
|% 2,13
|
|SASA
|62,65
|485.680.093
|% 2,29
|
|SISE
|16,55
|449.835.143
|% 1,53
|
|ODAS
|2,10
|278.598.104
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,22
|302.429.837
|% 1,20
|
|HALKB
|5,16
|300.291.222
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|168.692.152
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,80
|643.964.806
|% 2,13
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7458
|14,7520
|% 0,31
|
|Euro
|16,0880
|16,0965
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2591
|19,3557
|% 0,48
|
|Frank
|15,7530
|15,8479
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 0,27
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,97
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,21
|