Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

07.04.2022 09:17
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016745


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:472.335
Değişim :  0,80% |  18,43
Açılış :  2.329  
Önceki Kapanış :  2.316  
En Yüksek
2.339 En Düşük
2.329
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 121,20 304.091 % 9,98  
PAGYO 12,39 1.207.483 % 9,94  
ARMDA 103,80 7.102.219 % 9,90  
ATSYH 20,98 39.883 % 8,14  
ULUSE 178,00 19.659.343 % 7,42  
daha fazla
10:45 Alış Satış %  
Dolar 14,7458 14,7520 % 0,31  
Euro 16,0880 16,0965 % 0,39  
Sterlin 19,2591 19,3557 % 0,48  
Frank 15,7530 15,8479 % 0,34  
Riyal 3,9205 3,9402 % 0,27  
daha fazla
10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 0,97  
Altın Gr. 913 913 2,22  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 -0,13  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,03  
B. Petrol 102 102 1,21  
Seans Raporu 10:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru