***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 09:19
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023683
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0123
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7861
En Düşük
14,7663
18:0515,8294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8147
18:05904,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,26
|Açılış
|: 904,19
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,63
|32.969.337
|% 7,97
|
|TKFEN
|23,00
|396.425.751
|% 3,11
|
|ULUFA
|2,94
|47.406.845
|% 0,94
|
|TTKOM
|12,94
|797.039.284
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,60
|13.671.037
|% 0,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 0,00
|
|ADEL
|25,14
|7.372.575
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|30.570.111
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,46
|22.283.213
|% 0,00
|
|ALCTL
|28,00
|24.102.141
|% 0,00
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7794
|14,7829
|% 0,10
|
|Euro
|15,8187
|15,8283
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7699
|18,8641
|% -0,02
|
|Frank
|15,3486
|15,4410
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9281
|3,9478
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,67
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem