***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 09:21
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036290
BIST
11:052.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,30
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:0517,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0845
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:0518,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1170
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:051.023,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.023,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EUREN
|19,65
|34.561.206
|% 9,96
|
|DOCO
|1.635,10
|22.879.297
|% 7,94
|
|QUAGR
|29,86
|40.434.653
|% 7,26
|
|FONET
|12,63
|23.231.920
|% 6,22
|
|KGYO
|6,86
|4.049.398
|% 5,38
|
|ULUUN
|20,08
|30.997.440
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|72,80
|45.573.318
|% -4,84
|
|SEGYO
|1,20
|82.650.455
|% -4,76
|
|THYAO
|46,98
|1.281.920.489
|% 0,56
|
|SISE
|22,06
|662.608.564
|% 0,91
|
|SASA
|43,20
|462.340.443
|% 0,89
|
|TOASO
|65,95
|406.103.168
|% -0,15
|
|SAHOL
|19,88
|388.043.657
|% 0,10
|
|SEGYO
|1,20
|82.650.455
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,68
|160.156.010
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|159.057.890
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,04
|182.077.670
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,59
|178.338.147
|% 0,22
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2045
|17,2096
|% 0,49
|
|Euro
|18,4615
|18,5133
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4411
|21,5486
|% 0,16
|
|Frank
|17,4993
|17,6047
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5728
|4,5957
|% 0,45
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-4,04
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,44
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