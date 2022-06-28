***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 09:10
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039587
BIST
10:402.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,59
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
10:4016,6368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1109
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
10:4017,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0953
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6261
En Düşük
17,4694
10:40976,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,85
|Açılış
|: 976,71
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:38
|MAKIM
|18,82
|5.055.297
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,68
|8.111.974
|% 8,72
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,10
|25.187.989
|% 7,45
|
|ARCLK
|80,30
|380.712.553
|% 6,15
|
|ISKPL
|5,05
|25.936.685
|% -6,88
|
|PRZMA
|3,36
|975.377
|% -5,35
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,70
|583.296
|% -2,62
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|THYAO
|49,84
|909.409.305
|% 0,56
|
|ARCLK
|80,30
|380.712.553
|% 6,15
|
|EREGL
|27,96
|305.772.115
|% 0,43
|
|SISE
|21,94
|248.182.820
|% 1,29
|
|SAHOL
|20,52
|246.805.729
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,68
|161.174.854
|% 0,65
|
|ODAS
|3,18
|107.237.816
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,61
|75.685.329
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,86
|83.833.533
|% 0,78
|
|TSKB
|2,15
|42.632.416
|% 1,42
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6260
|16,6325
|% 0,65
|
|Euro
|17,6051
|17,6202
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,3250
|20,4269
|% 0,53
|
|Frank
|17,3247
|17,4291
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4145
|4,4366
|% 0,53
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,42
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,14
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.488
|6.592
|0,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|0,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,63
|
Seans Raporu
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