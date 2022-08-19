***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2022 09:09
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057001
BIST
12:133.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,99
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:1318,1031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:1318,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:131.020,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.020,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:11
|HKTM
|13,31
|932.299
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.309.150
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.421.232
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|330.110.567
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,62
|13.008.156
|% -9,72
|
|OZRDN
|16,17
|9.014.732
|% -8,54
|
|ALCTL
|31,78
|45.956.105
|% -8,47
|
|DENGE
|2,24
|39.180.880
|% -7,82
|
|THYAO
|69,20
|2.273.090.869
|% -0,65
|
|SISE
|25,46
|1.906.652.352
|% -0,16
|
|EREGL
|30,08
|1.408.329.055
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,16
|1.341.301.700
|% 3,49
|
|TUPRS
|333,70
|1.196.423.446
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,75
|1.066.171.985
|% -2,71
|
|EKGYO
|3,62
|479.637.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|12,16
|1.341.301.700
|% 3,49
|
|ISCTR
|6,87
|758.758.933
|% -1,86
|
|DOHOL
|4,84
|517.976.881
|% 2,11
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0958
|18,1019
|% 0,13
|
|Euro
|18,2519
|18,2654
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,4584
|21,5660
|% -0,16
|
|Frank
|18,8368
|18,9503
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8056
|4,8297
|% 0,21
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-4,95
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.848
|6.905
|-32,00
|
|Yarım
|3.337
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|-1,37
|
Seans Raporu
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