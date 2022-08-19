***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2022 10:04
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 19.08.2022
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057022
BIST
11:283.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 24,49
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.023
11:2818,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1134
En Düşük
18,0302
11:2818,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:281.020,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HKTM
|13,31
|797.469
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.501.357
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|24.088.716
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|326.789.995
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,20
|7.074.051
|% -8,37
|
|ALCTL
|31,98
|36.380.295
|% -7,89
|
|DENGE
|2,28
|31.463.281
|% -6,17
|
|SEGYO
|1,27
|120.287.006
|% -5,22
|
|THYAO
|69,80
|1.795.489.074
|% 0,22
|
|SISE
|25,84
|1.542.372.755
|% 1,33
|
|EREGL
|30,38
|1.126.020.514
|% 3,05
|
|KRDMD
|12,33
|1.116.332.233
|% 4,94
|
|TUPRS
|339,10
|887.349.497
|% 3,07
|
|YKBNK
|5,80
|767.068.823
|% -1,86
|
|EKGYO
|3,66
|369.366.845
|% 0,55
|
|KRDMD
|12,33
|1.116.332.233
|% 4,94
|
|SEGYO
|1,27
|120.287.006
|% -5,22
|
|ALBRK
|1,96
|171.630.739
|% 0,00
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0983
|18,1019
|% 0,13
|
|Euro
|18,2609
|18,2780
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,4445
|21,5521
|% -0,23
|
|Frank
|18,8218
|18,9352
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8049
|4,8290
|% 0,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,22
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.842
|6.907
|-30,00
|
|Yarım
|3.334
|3.377
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,23
|96,23
|-0,36
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41SAYAS
Yüzde 5.04 oranında artışla 48.32 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 616 adet işlem
-
11:40PETUN
Yüzde 4.36 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 430 adet işlem
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, HALKB
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 96 artarak (% 1.01 ) 2, 709
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, DIRIT, HKTM, AZTEK, SEYKM