***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2023 09:24
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227928
BIST
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11:167.742
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,12
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1629,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0568
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1632,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0152
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:161.925,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.925,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:11
|IDGYO
|6,05
|12.362.769
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.446.318
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|7.947.083
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.047.072
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.891.986
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.583.673
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.830.739
|% -9,88
|
|CEMAS
|4,08
|191.526.815
|% -8,72
|
|THYAO
|244,40
|1.403.424.092
|% -0,24
|
|ISCTR
|24,32
|1.226.827.659
|% 1,25
|
|AKBNK
|39,36
|910.922.960
|% 0,66
|
|EREGL
|43,18
|814.911.369
|% 0,14
|
|ASTOR
|95,20
|779.650.804
|% 0,74
|
|ISCTR
|24,32
|1.226.827.659
|% 1,25
|
|CEMAS
|4,08
|191.526.815
|% -8,72
|
|BEGYO
|2,80
|114.152.635
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|289.706.130
|% 0,97
|
|YKBNK
|20,62
|579.865.723
|% -0,87
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2006
|29,2105
|% 0,20
|
|Euro
|32,1606
|32,1801
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,9613
|37,1467
|% 0,24
|
|Frank
|33,9687
|34,1733
|% 0,21
|
|Riyal
|7,7623
|7,8012
|% 0,19
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,48
|% 0,66
|
|Platin
|969,67
|971,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.212,89
|1.216,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,16
|2.050,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:11
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11:27BRYAT
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2, 413.00 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 770 adet işlem
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11:26CEMAS
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 380, 219 adet işlem
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ALARK, KOZAL
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, KRDMD, ISCTR
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 46 kaybederek (% -0.15 ) 6, 868