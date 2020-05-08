***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2020 13:21
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843604
BIST
15:1498.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 95,48
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
15:147,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:147,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:14394,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,25
|Açılış
|: 394,41
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.425.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|48.212.270
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|IPEKE
|13,53
|200.751.790
|% -5,71
|
|KRDMD
|2,55
|905.579.071
|% -1,92
|
|GARAN
|8,01
|538.343.854
|% -0,12
|
|HALKB
|5,42
|479.931.654
|% 4,43
|
|AFYON
|2,90
|467.748.443
|% 4,32
|
|VAKBN
|4,62
|412.884.652
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,55
|905.579.071
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,12
|355.761.531
|% -0,47
|
|AFYON
|2,90
|467.748.443
|% 4,32
|
|VAKBN
|4,62
|412.884.652
|% 2,67
|
|HALKB
|5,42
|479.931.654
|% 4,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7950
|8,8392
|% 0,26
|
|Frank
|7,3035
|7,3475
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8903
|1,8998
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|5,25
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,20
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,20
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,10
|
|Çeyrek
|630
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|0,28
|