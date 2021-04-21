***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
21.04.2021 13:30
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929984
BIST
14:551.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -15,70
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
14:558,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0707
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
14:559,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
14:55467,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,77
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.642.005
|% 9,99
|
|JANTS
|778,10
|62.154.620
|% 9,67
|
|FORMT
|1,14
|9.759.582
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.400.958
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.563.372
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|222.669.175
|% -9,93
|
|PETKM
|6,43
|743.410.675
|% -2,13
|
|EREGL
|18,26
|711.490.235
|% 0,16
|
|GARAN
|6,99
|682.428.203
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,13
|424.806.019
|% -0,97
|
|THYAO
|11,02
|321.087.459
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,07
|287.081.042
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|743.410.675
|% -2,13
|
|GARAN
|6,99
|682.428.203
|% -1,41
|
|ODAS
|2,45
|222.669.175
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|146.263.036
|% -1,09
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1707
|8,1779
|% 0,87
|
|Euro
|9,8279
|9,8366
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3221
|11,3789
|% 0,46
|
|Frank
|8,8509
|8,9042
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,60
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|40,33
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|19,51
|
|Çeyrek
|748
|765
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,86
|