***ASELS* *ALARK* *YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.08.2023 08:43
***ASELS******ALARK******YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALARK, ASELS, YONGA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,35 TL Teorik Fiyat: 115,15 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ASELS.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 37 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YONGA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2555555 TL Teorik Fiyat: 34,244 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189486
BIST
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12:487.498
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,10
|Açılış
|: 7.545
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|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4826,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,6361
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
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26,5410
En Düşük
25,6252
12:4828,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,6812
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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28,6552
En Düşük
27,8188
12:481.634,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 50,10
|Açılış
|: 1.634,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
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1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ALFAS
|869,30
|1.092.266.357
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.595.220
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|82.667.216
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.762.374.088
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.077.504
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.089.269
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.210.691
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,70
|6.007.067.193
|% 2,35
|
|KLSER
|105,10
|2.967.161.319
|% -8,37
|
|AKBNK
|29,98
|2.898.742.580
|% -1,45
|
|THYAO
|230,30
|2.846.060.273
|% -0,09
|
|IZENR
|40,60
|2.762.374.088
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,56
|2.583.709.109
|% -1,72
|
|ISCTR
|17,79
|2.200.341.156
|% -1,17
|
|TTKOM
|26,76
|2.740.766.558
|% 4,69
|
|SKBNK
|4,01
|402.761.029
|% -1,47
|
|AKBNK
|29,98
|2.898.742.580
|% -1,45
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3749
|26,4101
|% 2,47
|
|Euro
|28,4300
|28,5286
|% 2,45
|
|Sterlin
|33,2999
|33,4669
|% 3,10
|
|Frank
|29,8251
|30,0048
|% 3,01
|
|Riyal
|7,0550
|7,0904
|% 3,25
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|50,25
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.988
|11.095
|-6,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,62
|0,66
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|