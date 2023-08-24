***ASELS* *ALARK* *YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ASELS******ALARK******YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALARK, ASELS, YONGA25.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO HOLDING ALARK 0,35 0,315Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaYONGA MOBILYA YONGA 0,2555555 0,2299999Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaASELSAN ASELS 100,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189326BIST