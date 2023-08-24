***ASELS* *ALARK* *YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.08.2023 16:57
***ASELS******ALARK******YONGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALARK, ASELS, YONGA
25.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Avansı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO HOLDING ALARK 0,35 0,315
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
YONGA MOBILYA YONGA 0,2555555 0,2299999
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ASELSAN ASELS 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189326
BIST