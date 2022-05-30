***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.05.2022 17:53
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesinin tadili Ankara Ticaret Odası tarafından tescil edilmiş ve 30 Mayıs 2022 tarih, 10587 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033390
BIST
17:592.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,40
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5916,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2011
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5917,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2899
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6987
En Düşük
17,4021
17:59979,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,51
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EGEPO
|9,46
|14.115.035
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|35.947.005
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.965
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|86.722.041
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|413.132.204
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|DAGHL
|25,92
|8.655.796
|% -9,05
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,35
|6.272.534
|% -7,10
|
|THYAO
|49,42
|5.756.236.578
|% 9,77
|
|KARSN
|7,23
|2.695.680.124
|% 5,24
|
|EREGL
|34,74
|2.606.266.033
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,22
|2.525.366.667
|% 4,43
|
|SISE
|20,98
|2.364.986.026
|% 2,84
|
|KARSN
|7,23
|2.695.680.124
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,68
|798.020.193
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|1.021.685.381
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,94
|832.177.436
|% 3,41
|
|HALKB
|5,78
|1.085.783.683
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3862
|16,3922
|% 1,24
|
|Euro
|17,6737
|17,6987
|% 1,67
|
|Sterlin
|20,6670
|20,7707
|% 1,35
|
|Frank
|17,0508
|17,1535
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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Yüzde 8.15 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 532, 944 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
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