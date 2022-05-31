***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
31.05.2022 09:50
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesine ilişkin değişiklik, 30.05.2022 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ve esas sözleşme değişikliği kroirim/1033497
BIST
11:202.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,27
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:2016,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0485
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:2017,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
11:20980,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,73
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,11
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MRGYO
|1,54
|13.316.049
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,48
|41.834.655
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|5.949.250
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.277.749
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|RODRG
|15,77
|1.051.677
|% -3,55
|
|AVGYO
|3,24
|5.763.426
|% -3,28
|
|SELVA
|8,11
|3.731.162
|% -3,11
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|THYAO
|49,28
|2.466.547.951
|% -0,48
|
|GARAN
|14,79
|943.037.619
|% 2,92
|
|SASA
|36,18
|915.633.598
|% 5,85
|
|TUPRS
|271,50
|765.025.151
|% 4,83
|
|ASELS
|24,56
|699.622.466
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,73
|379.383.862
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,06
|508.430.495
|% 2,78
|
|YKBNK
|4,66
|513.749.713
|% 2,42
|
|TSKB
|2,26
|223.907.408
|% 7,11
|
|SKBNK
|1,29
|99.396.249
|% 3,20
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4165
|16,4282
|% 0,29
|
|Euro
|17,6395
|17,6628
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,6722
|20,7759
|% 0,04
|
|Frank
|17,0256
|17,1282
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3645
|4,3864
|% 0,26
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,35
|
|Altın Gr.
|979
|979
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,03
|
Seans Raporu
11:18
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11:33ISGYO
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11:31SONME
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11:30XU100
Endeks 2, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 15, 383.00 milyon TL de
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11:30OZGYO
Yüzde 4.48 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 034, 252 adet işlem