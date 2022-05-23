***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday BilgisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Çankırı Yolu 7. KmGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.4 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.6 - 2021 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.11 - 2021 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.13 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.14 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ASELSAN_2022_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ASELSAN_2022_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar25.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oylamaya sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bilgilerinin eklendiği güncel bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920BIST