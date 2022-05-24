***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2022 14:24
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek notasyon olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+ (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032066
BIST
14:452.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,28
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:4516,1240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1984
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:4517,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2522
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:45963,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,00
|Açılış
|: 963,79
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:44
|KGYO
|4,76
|1.734.377
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.715.721
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,74
|96.216.974
|% 8,40
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,55
|90.819.757
|% 7,71
|
|SELVA
|9,25
|20.834.341
|% -9,31
|
|NUGYO
|6,31
|149.253.244
|% -5,54
|
|MNDRS
|3,13
|13.570.572
|% -4,57
|
|ARMDA
|125,00
|2.309.914
|% -4,21
|
|SEYKM
|7,77
|54.036.898
|% -4,07
|
|GARAN
|15,30
|1.774.006.119
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.649.678.499
|% -0,05
|
|KARSN
|5,99
|1.058.581.455
|% 4,17
|
|SISE
|19,72
|1.036.575.293
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,33
|901.870.111
|% 0,77
|
|KARSN
|5,99
|1.058.581.455
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,56
|418.998.443
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|177.729.780
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.774.006.119
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|464.144.762
|% -0,45
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1116
|16,1207
|% 1,23
|
|Euro
|17,2678
|17,2865
|% 1,47
|
|Sterlin
|20,1069
|20,2077
|% 0,64
|
|Frank
|16,6491
|16,7494
|% 1,38
|
|Riyal
|4,2863
|4,3078
|% 1,31
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,57
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,07
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.371
|6.531
|125,17
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,54
|
|Çeyrek
|1.544
|1.580
|30,27
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,19
|