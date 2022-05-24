***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek notasyon olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+ (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032066BIST