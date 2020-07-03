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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 16:25
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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.140.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.280.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 605.454.545,454 605.454.545,454 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 534.545.454,546 534.545.454,546 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.140.000.000 1.140.000.000,000 100,00000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulunun 29.06.2020 tarih ve 1082/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olarak aşmak suretiyle Şirketimizin 1.140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.140.000.000 TL (%100) bedelsiz artırılarak 2.280.000.000 TL'ye yükseltilmesi için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda geçmiş yıllar kârlarından 1.140.000.000 TL'nin 19.06.2020 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 1.140.000.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 2.280.000.000 TL olduğu 29.06.2020 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir)
a. Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,
b. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına,
c. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
d. İhraç belgesi tarihinden itibaren



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