Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.09.2023 18:30
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tescil Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.280.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.560.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1.210.909.090,908 1.210.909.090,908 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1.069.090.909,092 1.069.090.909,092 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.280.000.000 2.280.000.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.08.2023

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.08.2023

Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ASELSAN İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 ASELSAN Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196000


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.680
Değişim :  -3,54% |  -281,62
Açılış :  7.952  
Önceki Kapanış :  7.962  
En Düşük
7.679 En Yüksek
7.952
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 438,90 68.265.816 % 10,00  
TETMT 1.541,10 4.136.461 % 10,00  
ISBTR 219.304,90 2.850.964 % 10,00  
ALCAR 998,20 454.068.626 % 9,99  
TRILC 17,30 278.390.486 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0176 27,0230 % 0,15  
Euro 28,9102 28,9239 % 0,41  
Sterlin 33,3924 33,5599 % 0,25  
Frank 30,0007 30,1814 % 0,20  
Riyal 7,1816 7,2176 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 8,03  
Altın Gr. 1.677 1.678 8,16  
Cumhuriyet 11.298 11.469 -28,00  
Tam 11.093 11.188 55,00  
Yarım 5.564 5.617 27,00  
Çeyrek 2.773 2.809 14,00  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 0,18  
Gümüş Gr. 20,14 20,17 0,17  
B. Petrol 94,14 94,14 0,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru