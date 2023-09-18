***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.09.2023 18:30
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tescil Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.280.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.560.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1.210.909.090,908 1.210.909.090,908 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1.069.090.909,092 1.069.090.909,092 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.280.000.000 2.280.000.000,000 100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.08.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.08.2023
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ASELSAN İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 ASELSAN Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196000
BIST