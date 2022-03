***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK GÖRGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi IGG Aselsan Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, Sasad Yönetim Kurulu Üyesi, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALPASLAN KAVAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ERCÜMEND ARVAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943154 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / ÜyeYAVUZ ÇELİK Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeTURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943154 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi/Başkan, Denetimden Sorumlu Komite/ÜyeMEHMET FATİH KACIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SALİH KUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeNURŞEN SARI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943154 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / BaşkanMUSTAFA MURAT ŞEKER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASOSİYE ÜYESİ, GEBZE TEKNİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU ÜYESİMEHMET FATİH GÜÇLÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ANADOLU MEKTEBİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİBAYRAM GENÇCAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. DENİZ AŞIRI YABANCI ŞİRKETİ DİREKTÖRLER KURULU ÜYESİ (ASELSAN KIBRIS)MUSTAFA KAVAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ORTA ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (MURAHHAS AZA), BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TİM (TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ) DELEGESİ, DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİBEHCET KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANIOĞUZ ŞENER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANIMEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖK KURUL ÜYESİ, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU ÜYESİSEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜBİTAK AR-GE DESTEK VE SÜREÇ YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, TÜYAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAVA SAVUNMA YÜRÜTME KURULU ÜYESİHAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÜRTEM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANIOSMAN DEVRİM FİDANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ,INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), ASSOCIATION OF RECORD FOR BID, PROPOSAL, BUSINESS DEVELOPMENT, CAPTURE AND GRAPHICS PROFESSIONALS (APMP)NUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASELSAN BAKÜ ŞİRKETİ Haberleşme Cihazları 1.601.978,00 1.601.978,00 AZN 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSANNET ELEKTRONİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. Haberleşme Sistemleri 55.000.000,00 55.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN MALAYSIA SDN. BHD. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri 100,00 100,00 MYR 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. Dış Ticaret İşlemleri 250.000,00 250.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN UKRAINE LLC. Pazarlama ve İş Geliştirme 8.410.730,00 8.410.730,00 UAH 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)MİKROELEKTRONİK ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET LTD.ŞTİ. Elektronik Sanayi / Tümleşik Devre Tasarımı 2.000.000,00 1.700.000,00 TRY 85 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Her nevi silah ve silah sistemlerinin araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 470.000.000,00 239.700.000,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ULAK HABERLEŞME A.Ş. Mobil haberleşme sistemleri ve geniş bant haberleşme cihazlarının tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 64.000.000,00 32.640.000,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. Arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, simülasyon yazılımları olmak üzere araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri. 250.000,00 127.500,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)TÜYAR MİKROELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yarı İletken ve Benzeri Teknolojik Mazlemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtlar 17.462.500,00 8.905.875,00 TRY 51 Bağlı OrtaklıkASELSAN HASSAS OPTİK SAN. VE TİC. A.Ş. Görünür Hassas Optik 13.000.000,00 6.500.000,00 TRY 50 İştirakASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. Her Nevi Yarı-İletken ve Benzeri Teknolojik Malzemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtların Üretimi 33.000.000,00 16.500.000,00 TRY 50 İştirakEHSİM ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş. Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol Sistemleri 250.000,00 125.000,00 TRY 50 İştirakIGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC Uzaktan Komutalı Sistemlerin Üretim/Test/Bakım-Onarım ve Pazarlama Faaliyetleri 20.000.000,00 9.800.000,00 AED 49 İştirakKAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP Elektronik Cihaz ve Sistemlerin Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Bakım-Onarım Faaliyetleri 7.070.000.000,00 3.464.300.000,00 KZT 49 İştirakASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD. Gece Görüş ve Termal Görüntüleme Cihazları 2.500.000,00 1.225.000,00 JOD 49 İştirakBARQ QSTP LLC. Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemleri. 1.000.000,00 480.000,00 QAR 48 İştirakDASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Havacılık Teknolojileri 10.000.000,00 4.000.000,00 TRY 40 İştirakTR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş Füze, Roket ve Güdümlü Mühimmatlar 147.052.860,85 21.906.222,86 TRY 14,9 İştirakTEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİM A.Ş. Teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi 46.000.000,00 6.000.000,00 TRY 13,04 İştirakASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi pil üretimi, elektrikli cihaz ve uçak aküsü üretimi 317.874.000,00 3.178.740,00 TRY 1 İştirak