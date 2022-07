***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASOSİYE ÜYESİ, GEBZE TEKNİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU ÜYESİMEHMET FATİH GÜÇLÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR ANADOLU MEKTEBİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİHAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. BAŞKAN VEKİLİ, ÜRTEM A.Ş. BAŞKAN VEKİLİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANINUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİTAHA YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -SEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜBİTAK AR-GE DESTEK VE SÜREÇ YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, TÜYAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAVA SAVUNMA YÜRÜTME KURULU ÜYESİOSMAN DEVRİM FİDANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ,INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), ASSOCIATION OF RECORD FOR BID, PROPOSAL, BUSINESS DEVELOPMENT, CAPTURE AND GRAPHICS PROFESSIONALS (APMP)MUSTAFA YAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR -AHMET AKYOL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici - -MUHAMMET MUSTAFA AKKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR -BEHCET KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANIMEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI, ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖK KURUL ÜYESİ, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040580BIST