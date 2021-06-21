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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.06.2021 09:54



***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%54,4
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%52,2
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN A.Ş. ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.939.913 Avro + 1.767.865.305 TL tutarındaki opsiyon paketi 18/06/2021 tarihinde sözleşme kapsamına dahil edilmiştir.
Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943278


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