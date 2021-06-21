***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSavunma Sanayii BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%54,4Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%52,2İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarASELSAN A.Ş. ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.939.913 Avro + 1.767.865.305 TL tutarındaki opsiyon paketi 18/06/2021 tarihinde sözleşme kapsamına dahil edilmiştir.Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943278BIST