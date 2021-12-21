***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:08
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985010
BIST
11:131.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -14,17
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.790
11:1311,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -0,6191
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:1313,1299
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -0,7102
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:13666,60
En Yüksek
|Değişim
|: -5,82%
|| -41,20
|Açılış
|: 666,60
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:11
|POLTK
|619,60
|9.896.014
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.774.846
|% 9,98
|
|PENTA
|359,50
|16.097.612
|% 9,94
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|TRILC
|14,52
|237.151.156
|% 8,68
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.048.736
|% -9,93
|
|DOCO
|1.032,00
|33.177.568
|% -9,58
|
|DZGYO
|2,41
|16.398.878
|% -7,31
|
|PKENT
|7.002,00
|2.538.148
|% -6,64
|
|GARAN
|11,97
|1.199.944.724
|% 0,76
|
|SISE
|13,24
|667.251.361
|% -0,30
|
|EREGL
|25,92
|605.492.822
|% 1,89
|
|KRDMD
|9,20
|590.549.480
|% -1,08
|
|TUPRS
|145,90
|472.547.792
|% -2,54
|
|GARAN
|11,97
|1.199.944.724
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,57
|337.482.670
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,20
|590.549.480
|% -1,08
|
|DOHOL
|2,82
|157.505.390
|% 1,44
|
|SISE
|13,24
|667.251.361
|% -0,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5253
|11,5536
|% -5,22
|
|Euro
|13,0484
|13,1235
|% -5,18
|
|Sterlin
|15,3260
|15,4029
|% -5,71
|
|Frank
|12,4484
|12,5234
|% -5,83
|
|Riyal
|3,0538
|3,0691
|% -5,74
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,74
|
|Altın Gr.
|675
|676
|-32,20
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,49
|8,49
|-0,46
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,06
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 8, 976.00 milyon TL de
-
11:26HEDEF
Yüzde 6.91 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 919 adet işlem
-
11:24RAYSG
Yüzde 7.58 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 945 adet işlem
-
11:23TTKOM
Yüzde 4.63 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 706, 247 adet işlem
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 1.49 ) 1, 627