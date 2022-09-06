***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060404
BIST
14:593.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 43,73
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:5918,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2313
En Düşük
18,1962
14:5918,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
14:591.004,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.004,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:57
|INVEO
|18,59
|246.512.151
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.154.897
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.934.656
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.932.771
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.691.902
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.875.878
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,28
|9.093.193.916
|% 2,10
|
|EREGL
|32,28
|6.924.783.364
|% 4,20
|
|AKBNK
|15,16
|5.608.720.858
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,58
|5.336.752.727
|% 4,57
|
|SISE
|25,88
|4.304.371.540
|% 0,54
|
|EKGYO
|4,58
|5.336.752.727
|% 4,57
|
|YKBNK
|8,28
|9.093.193.916
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,29
|3.904.055.232
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,16
|5.608.720.858
|% 6,84
|
|VAKBN
|10,08
|2.771.943.958
|% 9,92
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2208
|18,2262
|% 0,06
|
|Euro
|18,0906
|18,1027
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,0250
|21,1304
|% 0,47
|
|Frank
|18,4861
|18,5975
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,05
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.774
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.301
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,24
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|-2,82
|
Seans Raporu
14:57
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15:12KRDMB
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