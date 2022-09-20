***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:07
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064209
BIST
16:253.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 31,55
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:2518,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:2518,2729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0577
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:25980,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,48
|Açılış
|: 980,60
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler16:25
|HDFGS
|2,75
|77.894.662
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.345.394
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|224.711.242
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|495.485.929
|% 9,76
|
|PINSU
|8,80
|90.783.447
|% 9,45
|
|TSKB
|3,97
|15.601.143
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.333.000
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.494.985
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.426.221.806
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.426.221.806
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,14
|3.920.499.393
|% 3,17
|
|GARAN
|19,67
|3.776.739.579
|% 0,31
|
|HALKB
|8,26
|3.773.467.106
|% -7,71
|
|THYAO
|70,50
|3.750.519.239
|% 2,55
|
|VAKBN
|8,44
|6.426.221.806
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,89
|2.046.203.945
|% -1,27
|
|ISCTR
|8,14
|3.920.499.393
|% 3,17
|
|HALKB
|8,26
|3.773.467.106
|% -7,71
|
|YKBNK
|7,03
|2.846.968.044
|% 4,30
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3094
|18,3135
|% 0,11
|
|Euro
|18,2629
|18,2729
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,8084
|20,9128
|% -0,06
|
|Frank
|18,8544
|18,9680
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8534
|4,8777
|% 0,22
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-15,11
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.661
|6.758
|-31,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,32
|91,32
|-0,68
|