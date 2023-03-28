***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Grant Thorton)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun kararıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için EREN BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.(GRANT THORTON)' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128808BIST