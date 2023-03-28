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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.03.2023 18:18
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Grant Thorton)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun kararıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için EREN BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.(GRANT THORTON)' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128808


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Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.195 8.292 51,00  
Yarım 4.017 4.057 24,00  
Çeyrek 2.009 2.029 13,00  
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