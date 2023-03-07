***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
07.03.2023 18:02
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Açıklamalar
Şirketimizin 850.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 4.250.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 148.000.000 TL artırılarak 998.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.02.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 28/02/2023 28/02/2023 10779
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121151
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1945
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,59
|Açılış
|: 1.104,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9166
|18,9290
|% 0,18
|
|Euro
|19,9717
|19,9782
|% -0,96
|
|Sterlin
|22,3317
|22,4437
|% -1,38
|
|Frank
|20,0179
|20,1385
|% -0,88
|
|Riyal
|5,0265
|5,0517
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,82
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-16,98
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.513
|7.596
|-83,00
|
|Yarım
|3.670
|3.717
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.858
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,56
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-3,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
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17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
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17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem