***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 850.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 4.250.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 148.000.000 TL artırılarak 998.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.02.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118144BIST