***ASTOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:09
***ASTOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASTOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113774
BIST
10:375.232
En Yüksek
|Değişim
|: 5,68%
|| 281,19
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:3718,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:3720,2256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0674
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:371.115,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.115,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:35
|OYAKC
|30,14
|178.707.044
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.458.049
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|3.207.516
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|2.795.893
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|337.930.838
|% 9,98
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|RAYSG
|14,90
|1.101.817
|% -5,22
|
|MACKO
|63,00
|152.917.358
|% -4,40
|
|PRZMA
|9,20
|927.308
|% -4,17
|
|THYAO
|150,40
|2.445.894.118
|% 7,51
|
|EREGL
|44,18
|1.677.711.061
|% 6,92
|
|SAHOL
|42,70
|832.997.268
|% 4,55
|
|SISE
|45,98
|819.542.397
|% 7,68
|
|KCHOL
|79,95
|789.778.677
|% 5,47
|
|EKGYO
|7,77
|415.429.473
|% 7,92
|
|YKBNK
|9,54
|443.277.799
|% 6,71
|
|AKBNK
|17,14
|733.358.562
|% 6,00
|
|EREGL
|44,18
|1.677.711.061
|% 6,92
|
|SKBNK
|2,68
|93.195.336
|% 4,28
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8506
|18,8566
|% 0,04
|
|Euro
|20,2192
|20,2306
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,6480
|22,7616
|% 0,18
|
|Frank
|20,3616
|20,4843
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0115
|5,0366
|% 0,04
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.574
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.700
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,00
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,56
|
Seans Raporu
10:35
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10:50IZMDC
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10:49
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