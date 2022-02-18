***ASUZU* *AGYO* *MSGYO* *KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ASUZU******AGYO******MSGYO******KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [KAPLM, ASUZU, AGYO, MSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında 11.01.2022-17.02.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "DOSTLAR KONAĞI (ANADOLU OTAĞ)" isimli kanal üzerinden KAPLM payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn, Kanun) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? Kanun'un 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.02.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoMUHAMMED ŞAMİL ASLAN 31932193EROL DEMİR 23669569GÖKHAN VESKE 35084013CEM ÖZAY 28743622CANSEL YILMAZ 44872225ŞEYMA YURTBAY 46562671SONER AKİF TUNALI 12690616RAVZA BEK 13862099SEYFULLAH ÖZKAN 44654672ALPARSLAN ÖZEN 14288802ALPER ATALAY 43356612ONUR YILMAZ 44040925b) Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) pay piyasasında 21.12.2021-17.02.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki "@PHOENIX07_" ve "@BorsaDLS" isimli hesaplar üzerinden ASUZU payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde Kanun'un 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? Kanun'un 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 3 Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.02.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoBURCU KURTAY 35786123EFKAN ARAZ 12364293EKAN KÖSE 12520875ERDAL MARANGOZ 28172042ERDİNÇ MARANGOZ 26468324EREN YILMAZ 33697938FATİH KURTAY 30568697İSMAİL NURETTİN DALSALDI 38994506İSMAİL UBEYDULLAH KURTAY 31427742NEBİLE DEMİR 45037890NURULLAH KURTAY 27299932SEYHAN ARAZ 35692220SÜMEYYE ÇEVİK 45903894ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR 12420522c) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) pay piyasasında 03.01.2022-17.02.2022 döneminde ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) pay piyasasında 07.01.2022-17.02.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Hikmet GÜÇLÜ" isimli kanal üzerinden AGYO ve MSGYO paylarının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde Kanun'un 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? Kanun'un 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri u MKK Sicil NoCANER ERDEM 38378234FERHAT ÇELİK 45575107GÜVEN KILIÇ 23506636İHSAN UZUNPINAR 38423771KUBİLAY FAAL 39072661MEHMET EMİN ÖZEL 44223915MURAT CEBECİ 26546855MUSTAFA YÜKSEKKAYA 39605850ÖMER DİNÇ 24140299SALİHA CEBECİ 46746455SEMİH FAAL 34456643Karar 2022/9 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002967BIST