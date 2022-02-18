***ASUZU* *AGYO* *MSGYO* *KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
18.02.2022 20:40
***ASUZU******AGYO******MSGYO******KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [KAPLM, ASUZU, AGYO, MSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında 11.01.2022-17.02.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "DOSTLAR KONAĞI (ANADOLU OTAĞ)" isimli kanal üzerinden KAPLM payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn, Kanun) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? Kanun'un 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.02.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 31932193
EROL DEMİR 23669569
GÖKHAN VESKE 35084013
CEM ÖZAY 28743622
CANSEL YILMAZ 44872225
ŞEYMA YURTBAY 46562671
SONER AKİF TUNALI 12690616
RAVZA BEK 13862099
SEYFULLAH ÖZKAN 44654672
ALPARSLAN ÖZEN 14288802
ALPER ATALAY 43356612
ONUR YILMAZ 44040925
b) Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) pay piyasasında 21.12.2021-17.02.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki "@PHOENIX07_" ve "@BorsaDLS" isimli hesaplar üzerinden ASUZU payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde Kanun'un 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? Kanun'un 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 3 Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.02.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
BURCU KURTAY 35786123
EFKAN ARAZ 12364293
EKAN KÖSE 12520875
ERDAL MARANGOZ 28172042
ERDİNÇ MARANGOZ 26468324
EREN YILMAZ 33697938
FATİH KURTAY 30568697
İSMAİL NURETTİN DALSALDI 38994506
İSMAİL UBEYDULLAH KURTAY 31427742
NEBİLE DEMİR 45037890
NURULLAH KURTAY 27299932
SEYHAN ARAZ 35692220
SÜMEYYE ÇEVİK 45903894
ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR 12420522
c) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) pay piyasasında 03.01.2022-17.02.2022 döneminde ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) pay piyasasında 07.01.2022-17.02.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Hikmet GÜÇLÜ" isimli kanal üzerinden AGYO ve MSGYO paylarının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde Kanun'un 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? Kanun'un 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri u MKK Sicil No
CANER ERDEM 38378234
FERHAT ÇELİK 45575107
GÜVEN KILIÇ 23506636
İHSAN UZUNPINAR 38423771
KUBİLAY FAAL 39072661
MEHMET EMİN ÖZEL 44223915
MURAT CEBECİ 26546855
MUSTAFA YÜKSEKKAYA 39605850
ÖMER DİNÇ 24140299
SALİHA CEBECİ 46746455
SEMİH FAAL 34456643
Karar 2022/9 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002967
BIST