***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 17:49
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045495
BIST
17:402.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.385
17:4017,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0694
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:4017,4877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0780
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:40959,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,02
|Açılış
|: 959,16
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DOAS
|91,35
|192.540.708
|% 9,99
|
|DOBUR
|46,60
|11.402.106
|% 9,96
|
|KLRHO
|10,38
|22.848.025
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.320.370
|% 9,86
|
|MARTI
|1,90
|93.051.159
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|5.095.516
|% -9,97
|
|GESAN
|51,25
|326.335.537
|% -9,37
|
|IZFAS
|2,35
|5.097.266
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,56
|9.315.158
|% -5,84
|
|THYAO
|48,08
|5.536.987.008
|% -2,28
|
|SISE
|20,42
|1.151.993.531
|% -1,92
|
|ODAS
|3,27
|951.225.927
|% 7,21
|
|EREGL
|25,88
|871.220.384
|% -0,38
|
|KARSN
|7,33
|753.911.212
|% 6,08
|
|ODAS
|3,27
|951.225.927
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,98
|745.748.773
|% 6,05
|
|TSKB
|2,10
|255.127.182
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,18
|505.229.373
|% 0,00
|
|THYAO
|48,08
|5.536.987.008
|% -2,28
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4813
|17,4926
|% 0,39
|
|Euro
|17,4757
|17,4904
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,5449
|20,6479
|% -0,41
|
|Frank
|17,6596
|17,7660
|% -0,25
|
|Riyal
|4,6448
|4,6681
|% 0,48
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-28,21
|
|Altın Gr.
|959
|959
|-12,28
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.534
|6.684
|-49,00
|
|Yarım
|3.184
|3.256
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|-0,50
|
|B. Petrol
|96,44
|96,44
|-3,13
|