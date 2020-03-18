***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 12:39
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,36-3,43 fiyat aralığından 41250 adet alım, 41900 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 16/03/2020 tarihi itibariyle %16,07 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominalayların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/03/2020 41.250 41.900 650 3.817.230 3.816.580 % 16,07 % 16,07 % 16,07 % 16,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830322
BIST
13:0586.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 58,73
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:056,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0623
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:057,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0805
|Açılış
|: 7,1130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:05311,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -2,67
|Açılış
|: 311,85
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.144
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.027.913
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|258.719
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|982.400
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|906.248
|% -9,93
|
|THYAO
|8,17
|508.114.411
|% 2,38
|
|ASELS
|22,30
|394.536.542
|% 1,46
|
|GARAN
|8,34
|333.105.691
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,14
|270.566.332
|% -0,96
|
|TSPOR
|2,57
|157.106.822
|% -4,81
|
|ODAS
|1,23
|92.829.242
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,03
|140.855.748
|% -0,98
|
|THYAO
|8,17
|508.114.411
|% 2,38
|
|TSPOR
|2,57
|157.106.822
|% -4,81
|
|IHLGM
|0,80
|41.477.418
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7543
|7,7932
|% 0,86
|
|Frank
|6,7159
|6,7563
|% 1,30
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,35
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.058
|2.111
|-17,59
|
|Yarım
|995
|1.021
|-8,51
|
|Çeyrek
|499
|510
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|12,42
|12,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,69
|27,69
|-1,04
|