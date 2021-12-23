***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.12.2021 09:36
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
22.12.2021
Alım
1,000
3.61
3,610.00
22.12.2021
Alım
1,000
3.63
3,630.00
22.12.2021
Satım
4,408
3.64
16,045.12
22.12.2021
Alım
1,000
3.65
3,650.00
22.12.2021
Alım
4,781
3.66
17,498.46
22.12.2021
Satım
6,336
3.66
23,189.76
22.12.2021
Alım
1,000
3.67
3,670.00
22.12.2021
Alım
2,000
3.68
7,360.00
22.12.2021
Alım
1,000
3.69
3,690.00
22.12.2021
Alım
1,496
3.70
5,535.20
22.12.2021
Satım
6,855
3.70
25,363.50
22.12.2021
Alım
2,700
3.71
10,017.00
22.12.2021
Satım
6,902
3.71
25,606.42
22.12.2021
Alım
1,805
3.72
6,714.60
22.12.2021
Satım
153
3.72
569.16
22.12.2021
Alım
5,847
3.73
21,809.31
22.12.2021
Alım
6,148
3.74
22,993.52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985593
BIST
15:391.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -11,19
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:3911,1656
En Yüksek
|Değişim
|: -8,40%
|| -1,0243
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:3912,7295
En Yüksek
|Değişim
|: -8,02%
|| -1,1106
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:39662,41
En Yüksek
|Değişim
|: -6,41%
|| -45,39
|Açılış
|: 662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PENTA
|359,70
|32.009.448
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.285.361
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.315.898
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.381.484
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.683.459
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|3.028.142.838
|% 0,00
|
|SISE
|12,88
|2.365.918.254
|% -3,01
|
|EREGL
|25,44
|1.875.721.065
|% 0,00
|
|THYAO
|18,92
|1.395.721.684
|% 0,21
|
|TUPRS
|145,10
|1.377.505.074
|% -3,07
|
|YKBNK
|3,58
|1.267.698.505
|% 2,87
|
|GARAN
|11,88
|3.028.142.838
|% 0,00
|
|SISE
|12,88
|2.365.918.254
|% -3,01
|
|DOHOL
|2,73
|441.785.891
|% -1,80
|
|ODAS
|1,37
|206.654.490
|% 0,00
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1494
|11,1656
|% -8,40
|
|Euro
|12,6358
|12,7295
|% -8,02
|
|Sterlin
|15,2664
|15,3429
|% -6,08
|
|Frank
|12,3375
|12,4118
|% -6,67
|
|Riyal
|3,0283
|3,0435
|% -6,52
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,08
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-52,66
|
|Cumhuriyet
|4.259
|4.324
|-581,00
|
|Tam
|4.318
|4.464
|-474,47
|
|Yarım
|2.087
|2.159
|-229,51
|
|Çeyrek
|1.047
|1.080
|-114,76
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,27
|-0,69
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,16
|